MHP'de 40 gitti 55 geldi 55'erli aday sayısının sırrı çözüldü

Yerel seçimler için adaylarını 55'erli gruplar halinde açıklayan MHP'nin bu yönteminin altında yatan hesap ortaya çıktı. Partinin bir ay sonra 55. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olması nedeniyle 55'i tercih ettiği belirtiliyor.

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Milliyetçi Hareketr Partisi (MHP) yerel seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında işbirliği yapacağını açıkladı. MHP adaylarını iki etap halinde açıkladı. Her grupta 55 aday yer aldı. MHP toplamda 110 adayını açıklamış oldu.

MHP ilk olarak 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayını açıklamıştı. İkinci grupta da MHP tarafından 8 il, 40 büyükşehir ilçe ile 7 ilçe belediye başkanı olmak üzere 55 adayını daha duyurdu.

MHP'nin 55. yıl dönümü

MedyaTava'da yer alan habere göre, MHP'nin adaylarını neden 55'erli gruplar halinde duyurduğu ortaya çıktı. MHP, Alparslan Türkeş tarafından 9 Şubat 1969'da kuruldu. MHP bir ay sonra 55. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de 31 Mart 2024 adaylarının 55'erli gruplar halinde açıklanmasına karar verdi. Bu nedenle MHP'de adaylar 55'erli gruplar halinde kamuoyuna duyuruluyor.

2009'da formül vermişti

MHP lideri Bahçeli, 2009 yılında da Antalya’da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında partisini iktidara taşıyacak formülü açıkladı.

Bahçeli’nin o zaman ki formülü şöyleydi, “9 Şubat 1969, 9 Şubat 2009 MHP'nin 40. yılı. Bu sene siyasi partiler yasası gereği 9. büyük kurultayımızda 2009 yılında olacaktır. Demek ki 9 ışık 3 dalga 9'la iktidara doğru yürüyor demektir. Bu sebeple 2009 yılı hayırlara vesile olacaktır. MHP bügün ortaya koymuş olduğu milliyetçi fikri program haline dönüştürmüş, Türkiye'de muhalefeti ilkeli temiz ve çözüm üreten bir anlayışla sürdürmektedir. 2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. İki sıfırı kaldırdık. Ne kaldı 29. 11 ile 29'u toplayın ne oldu, 40. Milliyetçi hareketinin 40. yılı. Bunlar tesadüf olamaz..."

Mayıs seçimlerinden önce de hesap yaptı

Mayıs seçimlerinden önce Bahçeli Kadir Gecesi tarihi ile İstanbul'un toplam milletvekilleri sayısından 17 sayısına ulaşarak, "Bu tesadüf müdür?" diye sordu.

Bahçeli, "Şimdi bir saniyenizi almak istiyorum. Ben biraz da hesap adamıyım. 3 bölge var İstanbul'da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8: 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?" ifadelerini kullandı.