Uzmanı uyardı, grip kalp yetmezliğine sebebiyet verebiliyor

Sivas’ta son günlerde artan grip vakaları hakkında açıklamada bulunan Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Funda Emren Yakar, geçirilen grip rahatsızlığının solunum sıkıntısı ve buna bağlı gelişen kalp yetmezliğine sebebiyet verebileceğini belirtti.

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Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Emren Yakar, çevremizde sıkça görülen ve polikliniklerde yoğun bir şekilde gözlemlenen viral salgın hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Grip olarak bilinen hastalığın aslında birden fazla sebebi olabileceğini belirten Dr. Yakar, bu dönemde izlenen viral salgına influenza, Covid-19, RSV gibi farklı virüslerin sebep olabildiğini kaydetti. Hastalıkların ortak özelliğinin viral etkenler tarafından oluşturulması olduğunu ifade eden Dr. Yakar, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve ateş gibi benzer belirtilerin görülebileceğini aktardı. Sağlıklı bireylerde genellikle hafif seyrettiğini belirten Dr. Yakar, bağışıklık sistemi düşük olan bireylerde, bebeklerde, çocuklarda ve kronik hastalığı olan bireylerde solunum sıkıntısı ve kalp yetmezliğini olabileceğini söyledi.

“Nadir de olsa üçlü enfeksiyonlar geliştiğini görüyoruz”

Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Funda Emren Yakar gribin birden çok sebebi olduğunu belirterek, “Sizlerin de çevrenizde oldukça sık karşılaştığınız ve bizlerin de polikliniklerde gözlemlediğimiz üzere çok yoğun bir viral salgın ile karşı karşıyayız. Aslında halk arasında sadece grip adı altında sınıflandırılan hastalığın birden fazla sebebi olabilir. Polikliniklerde gözlemlediğimiz üzere hastalarda ınfluenza, Covid-19, RSV gibi farklı virüsler bu hastalığa sebep olabiliyor. Bu enfeksiyonların ortak özelliği hepsinin viral enfeksiyonlar olması ve benzer bulgular ile seyretmesi. Burun tıkanıklığı boğaz ağrısı, öksürük, hapşırık, yaygın vücut ağrısı, halsizlik ve ateş gibi bulgular bahsettiğimiz enfeksiyonların hemen hepsinde izlenebilir. Bazı hastalarda nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve buna bağlı gelişen kalp yetmezliği gibi yatış gerektiren durumlarla karşılaşılabilir. Sağlıklı bireylerde bu vıral enfeksiyonlar genellikle çok ağır seyretmez ve herhangi bir ileri semptoma yol açmadan iyileşir. Ancak bağışıklık sistemi düşük olan kişiler, bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan bireylerde istemediğimiz ağır semptomlar gelişebilir. Bazı vakalarda iki vıral etkenin bir arada olduğunu hatta nadir de olsa üçlü enfeksiyonlar geliştiğini görüyoruz. Maalesef bu da hastalığın daha uzun ve daha ağır seyretmesine sebep oluyor. Ayrıca bazen hastalıklar peş peşe izlenebiliyor mesela geçirilen bir ınluenza enfeksiyonu sonrasında Covid-19 veya RSV enfeksiyonu bu hastalığı takip edebiliyor. Bu nedenle bulgular azalıp artarak birkaç hafta boyunca seyredebiliyor" şeklinde konuştu.