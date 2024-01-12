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Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında

Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, kendisine yönelik vergi kaçırma suçlamaları sebebiyle hakim karşısına çıktı. Biden, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen vergi kaçırma suçlarını işlemediğini iddia etti.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, California'daki mahkemede kendisine yönelik vergi kaçırma suçlamaları karşısında suçsuz olduğunu savundu.

Biden, hakkında 9 ayrı vergi suçlaması için Los Angeles Bölge Mahkemesindeki duruşmada hakim karşısına çıktı.

Duruşma, Hunter Biden'ın California Merkez Bölgesi'nde vergilerini ödemediği iddiasıyla suçlanmasından sadece bir ay sonra geldi.

İddianame dosyasında, Biden'a yönelik vergi beyanı yapmama, vergi ödememe, kaçakçılık ve sahte vergi beyanı gibi üçü ağır, altısı kabahat niteliğinde 9 suçlama yer aldı.

Hunter Biden, ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Mark Scarsi'nin, kendisine yönelttiği tüm suçlamalar için savunmasını sorduğunda "Suçsuzum" cevabını verdi.

Federal savcılar, geçen ay federal mahkemeye sundukları 56 sayfalık iddianamede, 2018'de Los Angeles'a taşınan Hunter Biden'ın, 2016'dan 2019'a kadar en az 1,4 milyon dolar federal vergiyi ödemediğini iddia etti.

Savcılar, Biden'ın bu parayı, Ekim 2016'dan 2020'ye kadar, "uyuşturuculara, eskortlara ve kız arkadaşlarına, lüks otellere ve kiralık mülklere, egzotik arabalara, kıyafetlere ve kişisel nitelikteki diğer eşyalara harcadığını" öne sürdü. Duruşma haziran ayına ertelendi.

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