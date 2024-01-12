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Epstein'ın kurbanı Sarah Ransome anlattı! "Günde 3 kez tecavüze uğruyordum"

Epstein'ın kurbanı Sarah Ransome anlattı! "Günde 3 kez tecavüze uğruyordum"

Amerikalı milyarder Epstein'ın cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağına 10 yaşındayken düştüğünü ifade eden Sarah Ransome, "Günde 3 kez tecavüze uğradığım oluyordu. Ve o adadaki tek kız ben değildim; orası tecavüze uğrayan kızlarla doluydu" diye konuştu.

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ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'ın mağdurlarından Sarah Ransome kan donduran açıklamalar yaptı.

Ransome, "Ben bunların eline düştüğümde 10 yaşındaydım ve bazen günde 3 kez tecavüze uğradığım oluyordu. Ve o adadaki tek kız ben değildim; orası tecavüze uğrayan kızlarla doluydu. Ben 17 senedir bu zindandayım, Ghislaine Maxwell’in (Epstein'ın ortağı) ölmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.

Öte yandan, Epstein'ın mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini öne sürerek 2021'de New York'ta dava açmıştı. Giuffre, Prens'in, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

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