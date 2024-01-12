LC Waikiki'den Türkiye'nin uzay heyecanına özel TUA tasarımlı koleksiyon

Türkiye'nin uzay bilimi alanındaki önemli adımlarından biri olan İnsanlı İlk Uzay Misyonu'na sayılı günler kala LC Waikiki, bu tarihi olaya özel tasarlanmış Türkiye Uzay Ajansı (TUA) koleksiyonu ile eşlik ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın operasyonel sürecin başlangıcı olarak belirlediği 3 Ocak'tan itibaren karantinaya girmesiyle birlikte Türkiye için geri sayım başlatılmıştı. 18 Ocak'ta Türkiye saati ile 01.11'de gerçekleşecek uzay misyonu, Türkiye'nin gururla takip edeceği bir an olacak.

Türkiye'nin uzay misyonuna destek veren LC Waikiki, koleksiyonunda TUA baskılı tişört ve sweatshirtlerini müşterilerine sunuyor.