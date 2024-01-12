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Fransa'nın 'gay' Başbakanı, sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı!

Fransa'nın 'gay' Başbakanı, sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı!

Fransa’nın 34 yaşındaki yeni başbakanı Gabriel Attal, erkek arkadaşı Stephane Sejourne’yi Dışişleri Bakanlığı görevine getirdi. Kabineyi onaylayan Macron’un atadığı yeni Dışişleri Bakanı Sejourne, Fransa'nın en genç Dışişleri Bakanı oldu. Sejourne, Macron’un Renaissance Partisi’nin genel sekreteri ve AB Parlamentosu üyesiydi.

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Fransa'da 8 Ocak'ta Elisabeth Borne ve hükümetinin istifa etmesinin ardından Başbakanlık görevine getirilen 34 yaşındaki Gabriel Attal'ın kurduğu kabine açıklandı. Ülke tarihinin en genç ve açık kimlikli ilk eşcinsel Başbakanı olan Attal hükümetinde, kabinede büyük değişikliğe gitti.

Dışişleri Bakanı 38 yaşında!

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine, Avrupa Parlamento'sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne getirildi. 38 yaşındaki Sejourne, Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en genç dışişleri bakanı oldu.

2008-2017 yıllarında Cumhuriyetçiler (LR) Partisinde milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı görevini üstlenen Catherine Vautrin, Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı oldu.

Fransanın yeni Başbakan Gabriel Attal, eşcinsel kimliğiyle öne çıkan bir isim.

Kabine'de başka kimler bakan oldu?

İktidar partisi Rönesans milletvekili Marie Lebec, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan olarak atandı. Paris'in 7. bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) partili Belediye Başkanı Rachida Dati, Kültür Bakanlığının başına getirildi. Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak çalışmıştı.

Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Prisca Thevenot ise Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildi.

Dayanışma ve Aile Bakanı Aurore Berge için görev değişikliğine gidildi. Berge, artık Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak.

Önceki kabinde Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek.

Yeni Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ın erkek arkadaşı Stephane Sejourne

Görevine devam eden isimler

Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau bulunuyor.

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