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Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, ismi ve plakası öğrenilmeyen sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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