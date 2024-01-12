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Dolar dur durak bilmiyor! İlk kez bu rakamı gördü, piyasalarda son durum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar dur durak bilmiyor! İlk kez bu rakamı gördü, piyasalarda son durum

Haftanın son işlem gününde dolarda hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL, güne değer kazancıyla başladı ve 30 lirayı aşarak 30,0910 seviyesini gördü.

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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü  29,9972'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 30,0910'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,0020'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,3880'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,4 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin küresel piyasalarda oynaklığı artırdığını ifade etti.

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