Dolar dur durak bilmiyor! İlk kez bu rakamı gördü, piyasalarda son durum
Haftanın son işlem gününde dolarda hareketlilik devam ediyor. Dolar/TL, güne değer kazancıyla başladı ve 30 lirayı aşarak 30,0910 seviyesini gördü.Abone ol
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 29,9972'den tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 30,0910'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,0020'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,3880'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 102,4 puan seviyesinde bulunuyor.
Analistler ne diyor?
Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin yanı sıra Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin küresel piyasalarda oynaklığı artırdığını ifade etti.