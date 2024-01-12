BIST 7.837
DOLAR 30,09
EURO 32,98
ALTIN 1.972,62
HABER /  GÜNCEL

18 yaşındaki genç odasından çıkmayınca korkunç olay ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
18 yaşındaki genç odasından çıkmayınca korkunç olay ortaya çıktı

Malatya’da 18 yaşındaki bir genç evinde ölü bulundu.

Abone ol

Olay, 09.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki M.M.K.’nın babaannesi gencin odasından çıkmaması üzerine durumu oğlu L.K.’ya bildirdi. İkamete gelen baba L.K. kapı camını kırarak girdiği odada oğlu M.M.K.’yı yatakta kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çene altında kurşun girişi tespit edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Özel bir okulda eğitim hayatını sürdüren M.M.K.’nın herhangi bir aile sorunu bulunmadığı öğrenilirken oğlunun vefat haberini alarak eve gelen anne N.K. sinir krizi geçirdi. İlk izlere göre intihar olarak değerlendirilen olay sonrası M.M.K.’nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sürücülerin zorlu maratonu: Yollar adeta buz pistine döndü
Sürücülerin zorlu maratonu: Yollar adeta buz pistine döndü
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Tüm aboneleri ilgilendiren karar! Artık o ücret faturalarda olmayacak
Tüm aboneleri ilgilendiren karar! Artık o ücret faturalarda olmayacak
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'dan yeni açıklama
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu astronot Alper Gezeravcı'dan yeni açıklama
Kabine'de gündem emekliye ek zam! Çalışma Erdoğan'a sunuluyor! SGK ve Bağ-Kur emeklisine ne verilecek?
Kabine'de gündem emekliye ek zam! Çalışma Erdoğan'a sunuluyor! SGK ve Bağ-Kur emeklisine ne verilecek?
DS Automobiles'ten takas desteği ve sıfır faizli kredi imkanı
DS Automobiles'ten takas desteği ve sıfır faizli kredi imkanı
Dolar dur durak bilmiyor! İlk kez bu rakamı gördü, piyasalarda son durum
Dolar dur durak bilmiyor! İlk kez bu rakamı gördü, piyasalarda son durum
17 yaşındaki çocuk, komşu aileden 4 kişiyi öldürmekle suçlandı!
17 yaşındaki çocuk, komşu aileden 4 kişiyi öldürmekle suçlandı!
Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında
Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında
Uzmanından yılı sağlıklı geçirmek için 8 adımda beslenme tavsiyesi
Uzmanından yılı sağlıklı geçirmek için 8 adımda beslenme tavsiyesi
Bakanlıktan 'kağıt ve karton' ithalatına soruşturma
Bakanlıktan 'kağıt ve karton' ithalatına soruşturma
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 188. yabancı futbolcu oldu
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 188. yabancı futbolcu oldu