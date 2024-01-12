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Kabine'de gündem emekliye ek zam! Çalışma Erdoğan'a sunuluyor! SGK ve Bağ-Kur emeklisine ne verilecek?

Kabine'de gündem emekliye ek zam! Çalışma Erdoğan'a sunuluyor! SGK ve Bağ-Kur emeklisine ne verilecek?

Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam ve en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından ise Meclis'e sevk edilerek yasalaşacak.

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SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmada sona yaklaşıldı. En düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik çalışma, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

SGK ve Bağ-Kur emeklisi bekliyor!

TÜİK tarafından 3 Ocak'ta yüzde 64,77 olarak açıklanan 2023 yılı enflasyon rakamıyla memur ve emeklilerin maaş artış oranı da netleşmişti. Memur ve memur emeklisinin yüzde 49,25'lik maaş artışına karşın, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranının 37,57'de kalması kamuoyunda beklentilere yol açmıştı.

Hazırlıklar tamamlandı!

Beklentiler üzerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda çalışmalara başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Hazine ve Maliye bakanlıkları düzenleme için hazırlıklarını tamamladı.

En düşük emekli aylığı kaç lira olacak?

Mevcutta 7 bin 500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının yükseltilmesine yönelik farklı senaryoların yer aldığı çalışma, gelecek hafta yapılacak Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Yasalaşması için Meclis'e gidecek

Kabinedeki değerlendirmelerin ardından neticelendirilecek çalışma, kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için Meclis'e sevk edilecek.

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