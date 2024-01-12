DS Automobiles'ten takas desteği ve sıfır faizli kredi imkanı

DS Automobiles, ocak ayına özel, ayrıcalıklı finansman modelleri ve takas desteği avantajları sunuyor.

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DS Automobiles açıklamasına göre, ocak ayı teklifleri arasında, sınırlı sayıda üretime sahip özel koleksiyon DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunun benzinli ve dizel seçeneklerinde takas desteği ya da sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla, sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışına sahip bir otomobile sahip olmak isteyenleri bekliyor.

Premium SUV modelleri olan DS 7 dizel versiyonları takas desteği veya tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla ve DS 7 E-TENSE versiyonları da takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 400 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuyor.

Açıklamaya göre, DS Automobiles, yeni modelleriyle premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor.

Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, DS 4 ile gelişimine hız katıyor. DS 4, kompakt hatchback sınıfında yepyeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. Gizli kapı kolları, yan tasarımdaki heykelsi yüzeyler ile uyum sağlıyor. Gövde tasarımı ile aerodinamik tasarımlı ve 19 inçlik jantlara sahip büyük tekerleklerin oranı, DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinleniyor. Otomobil, bu sayede görkemli ve özel bir görünüme sahip oluyor.

Arka tarafta tavan, teknik bilgi birikiminin bir göstergesi niteliğindeki emaye yüzey baskılı arka camın dik kavisiyle oldukça aşağı uzanıyor. Arkada, lazer kabartmalı balık sırtı deseni ile yeni nesil özgün aydınlatma grubu bulunuyor. DS 4 dışarıdan verdiği premium otomobil hissini, iç mekâna geçildiğinde daha da yukarıya çeken özel tasarımı ile dikkati çekiyor.

DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu

DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu özgün ekipmanlarıyla öne çıkıyor. PERFORMANCE LINE versiyonundan farklı olarak krom süslemeli parlak siyah ızgara, krom DS logosu ve özel süslemeli dış dikiz aynası kapakları ile farklılaşan ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, 19 inçlik CANNES hafif alaşım jantlarıyla da ayrışıyor. İç mekandaki farklılıklar, çakıl grisi Paloma deri koltuklar, ısıtmalı, masajlı, havalandırmalı ön koltuklar, granit gri Nappa deri kaplı orta konsol, akustik izolasyonlu camlar, hava temizleme sistemi, hava kalite sensörü, Esprit de Voyage imzalı kapı eşiği süslemesi ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonunu kapsıyor.

DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunda ayrıca arka çapraz trafik uyarısı ve kör nokta yardımcısına ek olarak adaptif hız sabitleyici ve direksiyon yardımcısı fonksiyonlarının bir arada çalıştığı yarı otonom sürüş yardımcısı DS DRIVE ASSIST de standart olarak sunuluyor. DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonunda tüm bunlara ek olarak DS 4 PERFORMANCE LINE’da opsiyonel olarak tercih edilebilen teknolojik ve tasarımsal açıdan ön plana çıkan DS MATRIX LED VISION Adaptif LED Farlar, dinamik arka sinyal lambaları ve siyah tavan standart olarak mevcut.