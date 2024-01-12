Sürücülerin zorlu maratonu: Yollar adeta buz pistine döndü

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde adeta buz pistine dönen yollarda sürücülerin ve yayaların zorlu mücadelesi kameralara yansıdı.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 gün önce etkili olan son yılların en yoğun kar yağışı yerini buzlanmaya bıraktı. Buzla kaplı sokaklar ve yollar, sabah evlerinden çıkıp işe gitmeye çalışan vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.



İlçede buz tutmuş rampalı sokağa giren 2 araç, bir üst caddeye çıkmaya çalıştığı sırada metrelerce kaydı. Kayan araçların zorlu mücadelesi anbean kameralara yansırken, zaman zaman iteklenmeye çalışılan araçlar metrelerce kaydı. Kimi araçlar zorlu buz maratonunu başarıyla tamamlarken, kimi araçlar da geri dönmek zorunda kaldı.

Dışarı çıkıp işe yayan giden vatandaşlar da zor anlar yaşayarak zaman zaman ayakta durmakta güçlük çekti. Vatandaşlar, “Kış ayı olacak bu kadar” yorumunda bulunarak yoluna devam etmeye çalıştı.