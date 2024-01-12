Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor

Erzurum’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Abone ol

Erzurum’un Tekman ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verilirken, kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.



Kar yağış kent merkezinde de etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sonrası Erzurum’un tarihi mekanlarında beyaz örtüyle muhteşem görüntüler oluştu. Tekman belediyesi karla mücadele ekipleri yoğun çalışma ile yolları açmak için seferber oldu. Ekipler kar kalınlığının bir metreyi aştığı yolları ulaşım açmak için vardiyalı olarak karla mücadelesini sürdürüyor.