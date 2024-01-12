Erdoğan, Fatih Erbakan'ı davet etti! 15 Ocak'ta Beştepe'de görüşecekler! YRP'den flaş açıklama...

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinde tıkanmayı çözecek adım geldi. YRP Gene Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Halk TV ekranlarındaki açıklamaları sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı arayarak Beştepe'ye davet etti. Bunun ardından YRP'den, Aydal'ın açıklamalarıyla ilgili açıklama geldi.

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Yeniden Refah Partisi ile AK Parti arasında Pazartesi günü yapılacak ittifak görüşmesi son anda iptal edilmişti. YRP, AK Parti ile ipleri adeta kopardı. "Murat Kurum'u Emine Erdoğan istedi, kendilerinin bile haberi yoktu" diyen YRP Genel Başkanvekili Doğan Aydal, "CHP, Yeniden Refah ve İYİ Parti ile 10 büyükşehir kazanılırdı. AK Parti malı ucuza kapatmaya çalışıyor. Erdoğan bizi arka bahçesi gibi görmeye çalıştı. AK Parti'den 35 ilçe istedik, vermediler" dedi.

Görüşme teklifi Erdoğan'dan gitti

Gündeme bomba gibi düşen bir açıklamaların ardından flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Ocak’ta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı Külliye’de ağırlayacağı öğrenildi. Halk TV’nin aktardığına göre, görüşme teklifi Erdoğan’dan gitti.

Yeniden Refah'tan açıklama geldi

Erdoğan'ın daveti sonrası Yeniden Refah Partisi'nden flaş bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydalın açıklamaları için 'kendi ahsi görüşü' denilen açıklamada, "Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur." denildi.

YRP'nin adayı Elif Erbakan iddiası

Bu gelişmelerin ardından gözler Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'a çevrildi. Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre Erbakan bugün partisinin İstanbul’daki genel merkezinde bir toplantı yapacak. Teşkilatlar bugünkü toplantıda, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ya da Elif Erbakan’ın aday olmasını istediklerini Erbakan’a iletecek.

YRP, Kurum'un randevusunu iptal etmişti

Cumhuriyet’ten Sena Tufan da haberinde YRP teşkilatlarının, Murat Kurum’un teşkilat geçmişi olmaması nedeniyle desteklemek istemediği yazıldı. Söz konusu haberde Murat Kurum’un YRP’yi ikna etmek için 9 Ocak’ta randevu aldığı, ancak partililerin ‘ittifak görüşmeleri nihayete ermediği’ gerekçesiyle Kurum’un randevusunu iptal ettiği ifade edildi.