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Ehliyet sınavında gömlek düğmesine kamera, kulağına böcek yerleştirmiş

Ehliyet sınavında gömlek düğmesine kamera, kulağına böcek yerleştirmiş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ehliyet sınavında kopya çekmek için gömlek düğmesine gizli kamera, kulağına da 'böcek' adı verilen özel dinleme cihazı yerleştiren kişi ve suç ortağı adliyeye sevk edildi.

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Tavşanlı'da E-Sınav Merkezi'nde yapılan yazılı ehliyet sınavına giren B.K. kopya çekebilmek için görüntülü ve sesli olarak iletişim sağlayabileceği bir düzenek kurdu. Şahıs, sınav esnasında gömlek düğmesi görünümlü gizli kamera sayesinde soruları karşı tarafa görüntülü olarak iletti. Kulağındaki "böcek" adı verilen özel dinleme cihazıyla da cevapları alan B.K., bu şekilde soruları yanıtladı

Sınav esnasında görevli öğretmenler tarafından durumun fark edilmesinin ardından Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin operasyon ve işlemlerinin ardından B.K. ifadesi alınmak üzere Polis Merkez Amirliğine götürüldü. Kulağındaki "böcek" cihazının çıkartılması için B.K., Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada sağlık görevlilerince, kulağındaki "böcek" cımbız yardımıyla çıkartıldı. Hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürülen B.K.'nın suç ortağı F.K.' da yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucu yakalandı.

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