BIST 7.827
DOLAR 30,09
EURO 32,98
ALTIN 1.972,08
HABER /  SPOR

Samsunspor - Sivasspor maçının hakemi Burak Şeker oldu

Samsunspor - Sivasspor maçının hakemi Burak Şeker oldu

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Samsunspor ile Sivasspor arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Abone ol

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak olan Samsunspor - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı. TFF’nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Tabancayla kendini kazara vurarak yaraladı
Tabancayla kendini kazara vurarak yaraladı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
O savaş gemisi ömrünü tamamladı! Kıbrıs harekatınının ganimetiydi
O savaş gemisi ömrünü tamamladı! Kıbrıs harekatınının ganimetiydi
AK Parti'de istifa! "Gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle..."
AK Parti'de istifa! "Gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle..."
Ehliyet sınavında gömlek düğmesine kamera, kulağına böcek yerleştirmiş
Ehliyet sınavında gömlek düğmesine kamera, kulağına böcek yerleştirmiş
Halil Umut Meler geri döndü! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Halil Umut Meler geri döndü! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Evlilik yıldönümünde böbreğini verdi! Babasından nakledilen böbrek iflas edince, eşi kendininkini verdi!
Evlilik yıldönümünde böbreğini verdi! Babasından nakledilen böbrek iflas edince, eşi kendininkini verdi!
Gaziantep’te 12 hırsızlık olayının faili 2 kişi yakalandı
Gaziantep’te 12 hırsızlık olayının faili 2 kişi yakalandı
Arda Güler'in ilk El Clasico'su! Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Arda Güler'in ilk El Clasico'su! Real Madrid-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tekstil atölyesinde işe aldığı genci uyuşturucu bağımlılığından kurtardı!
Tekstil atölyesinde işe aldığı genci uyuşturucu bağımlılığından kurtardı!
Silikon tabancasının sebep olduğu yangında 1 çocuk yaralandı
Silikon tabancasının sebep olduğu yangında 1 çocuk yaralandı
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı davet etti! 15 Ocak'ta Beştepe'de görüşecekler! YRP'den flaş açıklama...
Erdoğan, Fatih Erbakan'ı davet etti! 15 Ocak'ta Beştepe'de görüşecekler! YRP'den flaş açıklama...