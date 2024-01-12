Diyanet Başkanı Ali Erbaş bugün emekli olsa 65 bin TL emekli maaş alacak! Kıdem tazminatı ise 1.5 milyon TL

Ali Erbaş'a 65 bin 878 TL emekli maaşı

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, görevde 40 yılını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı’nın emekli olması durumunda emekli maaşı 65 bin 878 TL olacak. Başkan Erbaş’a, 2024 yılı içinde emekli olması halinde 1 milyon 548 bin 430 TL emekli ikramiyesi verilecek.