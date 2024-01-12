Diyanet Başkanı Ali Erbaş bugün emekli olsa 65 bin TL emekli maaş alacak! Kıdem tazminatı ise 1.5 milyon TL
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına yapılacak ek zammın ne kadar olacağını ve en düyük emekli maaşının 12 bin lira olup olmayacağını beklerken, ilginç bir haber geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan emekli olacak personele verilecek maaş tablosuna ortaya çıktı. Ali Erbaş’ın emekli olması durumunda 65 bin TL emekli aylığı, 1 milyon 548 bin TL de ikramiye alacağı anlaşıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan emekli olacak personele verilecek maaş tablosuna ortaya çıktı. Ali Erbaş’ın emekli olması durumunda 65 bin TL emekli aylığı, 1 milyon 548 bin TL de ikramiye alacağı anlaşıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce emekli maaşları ve ikramiyelere yönelik hazırlanan tablo ortaya çıktı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 2024 yılı içinde emekliliğe ayrılması durumunda emeklilik ikramiyesinin 1 milyon 500 bin TL’den fazla olacağı hesaplandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Evrak ve Tahsis Şubesi Müdürlerinden Ramazan B’nin imzasıyla hazırlanan belgede, Diyanet'ten 2024 yılında emekli olacak personele verilecek maaş ve ikramiyeler belirtildi.
Ali Erbaş'a 65 bin 878 TL emekli maaşı
BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, görevde 40 yılını tamamlayan Diyanet İşleri Başkanı’nın emekli olması durumunda emekli maaşı 65 bin 878 TL olacak. Başkan Erbaş’a, 2024 yılı içinde emekli olması halinde 1 milyon 548 bin 430 TL emekli ikramiyesi verilecek.