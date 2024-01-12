Yaz saati uygulaması araştırmasında şaşırtan sonuç: Ölümleri azaltıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanmasının daha faydalı olacağını belirterek, kış saatine geçilmeyeceğini açıklamıştı.

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Dünya genelinde kış saati uygulamasıyla saatler 1 saat geri alınırken bu uygulama Türkiye'de 2016'dan beri uygulanmıyor. Vatandaşlar yaz saati uygulaması nedeniyle gökyüzü aydınlanmadan yola çıkmaktan mutsuz. Ancak 2022 yılında 16 Avrupa ülkesini içine alan ölüm verilerini gündeme getiren Prof. Dr. Levent Öztürk, yaz saati uygulamasıyla ölümlerin yüzde 3-4 civarında azaldığını belirtti.

Yaz saati uygulaması nedeniyle evlerinden erken ayrılan vatandaşlar ve öğrenciler güneşi görmeden güne başlamaktan rahatsız olduklarını dile getirirken, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, Türkiye’de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulamasının pek çok avantajı olduğunu öne sürdü.

Yüzde 1 ila yüzde 4’lere kadar değişen tasarruf sağlıyor

Yaz saati uygulamasının ekonomiye sağladığı katkılara ilişkin açıklamada bulunan Prof. Dr. Öztürk, "Yaz saati uygulaması ile birlikte saatlerin 1 saat ileri alınması gündüz aydınlığından yararlanarak insanların daha uzun süre dışarıda kalmaları ve kapalı ortamda elektriği daha az kullanmaları ile ilişkili bir konu. Bunun değişik çalışmalarda yüzde 1 ila yüzde 4’lere kadar değişen tasarruf sağladığı söylenmektedir" dedi.

2022 yılında 16 Avrupa ülkesini içine alan ve 59 milyon ölüm verisinin incelendiği bir çalışma hakkında konuşan Öztürk, "Bu çalışmada yaz saati uygulamasına geçilmekle birlikte genel olarak ölümlerin yüzde 3-4 civarında azaldığını, kış saati uygulamasına geçildiğinde ise yaklaşık yüzde 1 buçuk civarında tekrar artış gösterdiğini söylüyor." diye konuştu.

Herhangi bir saat uygulamasının kullanılmasından ziyade bu geçiş dönemlerinde meydana gelen değişikliğin insan sağlığına olan olumsuz etkileri olduğunu belirten Öztürk,saatlerin 1 saat ileriye alınmasının insanların 24 saat değil de 23 saatlik bir gün yaşamaları anlamına geldiğini, tam tersi kış saati uygulamasına geçildiğinde günün 1 saat uzatılarak 25 saate çıkartıldığını söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, "Bu konuda motorlu taşıt kazalarını arttırdığı ya da azalttığı ya da kalp krizi riskinin değiştiğine dair çalışmalar var. 2016 yılında yapılan ve resmi gazetede yayınlanan bir düzenleme ile biz sabit yaz saati uygulamasına geçmiş olduk. Bu bir yerde değişikliği ortadan kaldırdı. Yılda iki kez yaşadığımız bu değişimin ortadan kaldırılmasını avantajlı olarak görüyorum" şeklinde açıklamada bulundu.