İstanbul İtfaiyesinde rüşvet çarkı deşifre oldu: 18 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda bazı memurların rüşvete karıştıkları iddiası ile İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen operasyonda, biri emekli toplam 4 itfaiye eri, bir İBB Sağlık Teknisyeni görevlisi ve 13 sivilin olduğu 18 şüpheli yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında harekete geçti.

12 ve 30 Ekim 2023 tarihlerinde polisiye soruşturmada yakalanan İBB’ye bağlı 2 itfaiye eri ile 1 sivil şüphelinden ele geçirilen dijital materyallerin çözülmesi ile rüşvet çarkı deşifre oldu. Dijital malzemelerde yapılan incelemede çok sayıda rüşvet eylemine ilişkin delillere ulaşıldı.

Rüşvet çarkı deşifre oldu

Örgütlü rüşvet suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye Teşkilatı görevlilerinin işyeri açarken temin edilmesi gereken ruhsat belgesi karşılığında vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet istediği, söz konusu rüşvet parasını teslim etmeleri için yangın söndürme sistemleri satan sivil bir kişiye yönlendirme yapıldığı anlaşıldı. Herhangi bir ürün satmayan satıcıya 45 bin lira rüşvet veren kişilerin itfaiyedeki dosyalarının imzalandığı, rüşvet vermeyen kişilerin ise usule uygun olsalar bile dosyalarının kasıtlı olarak bekletilip rüşvet vermeye zorlandıkları tespit edildi. Rüşvet alan itfaiyecilerin, İBB’de memur olan başka bir görevliye rüşvet vererek kurum şifresini aylık düzenli rüşvet ödemeleri karşılığında kiraladıkları ve rüşvet aldıkları işyeri sahiplerinin evrak aşamalarını bu sistem üzerinden takip ettikleri belirlendi.

Rüşvet ekibi, kendilerine ‘‘tehlikeli ekip” ve “özel ekip’’ isimleri vermiş

İtfaiyecilerin hem rüşvet alan hem de rüşvet veren konumda oldukları kaydedilen soruşturmaya göre, örgütsel hareket tarzına sahip şüphelilerin kendilerine ‘‘tehlikeli ekip” ve “özel ekip’’ gibi isimler verdiği, sözde ‘‘özel ekibe’’ katmak istedikleri diğer itfaiye personeli hakkında kendi aralarında görüş alış verişi yaptıkları deşifre edildi. Rüşvet çarkında “amir” konumunda olan şüphelinin bazı rüşvet eylemlerinde çıkan sorunlar sebebiyle ast pozisyondaki şüphelileri azarladığı, rüşvet eylemlerinde vatandaşla yapılan görüşmelerde kendilerini tanıtırken deşifre olmamak için farklı isimler kullandıkları yönünde bulgular elde edildi.

İstanbul ve Kayseri’de eş zamanlı operasyon

Elde edilen bulgular doğrultusunda rüşvet çarkında yer alan 20 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, biri emekli toplam 4 İBB itfaiye eri, 1 İBB Sağlık Teknisyeni, 13 sivil kişiden oluşan 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda evrak ve dokümana el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.

Rüşvet soruşturmasında yakalanan 18 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.