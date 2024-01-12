BIST 7.927
DOLAR 30,09
EURO 32,96
ALTIN 1.979,24
HABER /  GÜNCEL

İki grup arasındaki kavgayı polis ayırdı

İki grup arasındaki kavgayı polis ayırdı

Mardin'in Nusayabin ilçesinde adliye çıkışı iki grup arasında yaşanan kavgayı olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin Hükümet Konağı önünde adliye çıkışı iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga sona erdi. Ölen ve yaralananın olmadığı kavgada polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili açıkladı
DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili açıkladı
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafik sigortası baz primlerinde şubatta da yüzde 10 artış olacak
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafik sigortası baz primlerinde şubatta da yüzde 10 artış olacak
Yaz saati uygulaması araştırmasında şaşırtan sonuç: Ölümleri azaltıyor
Yaz saati uygulaması araştırmasında şaşırtan sonuç: Ölümleri azaltıyor
Sarı-kırmızılı kulüp duyurdu: Galatasaray'a geri döndü
Sarı-kırmızılı kulüp duyurdu: Galatasaray'a geri döndü
İstanbul İtfaiyesinde rüşvet çarkı deşifre oldu: 18 gözaltı
İstanbul İtfaiyesinde rüşvet çarkı deşifre oldu: 18 gözaltı
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan: İnsanlar 'Seçil'i gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor' diyordu
Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan: İnsanlar 'Seçil'i gördüğümüzde gözümüze dolar geliyor' diyordu
Metruk binada bulunan ceset olayında yeni gelişme
Metruk binada bulunan ceset olayında yeni gelişme
Özgür Özel'den emekli maaşı teklifi: Bu çağrıyı Turgutlu'dan Türkiye'ye yapıyorum
Özgür Özel'den emekli maaşı teklifi: Bu çağrıyı Turgutlu'dan Türkiye'ye yapıyorum
Körlüğe neden olan bazı hastalıklar erken tanı ile tedavi edilebilir!
Körlüğe neden olan bazı hastalıklar erken tanı ile tedavi edilebilir!
Aydın'da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 2 kişi tutuklandı
Aydın'da 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 2 kişi tutuklandı
Samsunspor - Sivasspor maçının hakemi Burak Şeker oldu
Samsunspor - Sivasspor maçının hakemi Burak Şeker oldu