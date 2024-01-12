3600 ek gösterge bekleyenler dikkat! 123 bin TL kaybınız var..

3600 ek gösterge den faydalanmayan vatandaşların beklentisi devam ederken konu ile ilgili TV5 televizyonunda açıklama bulanan Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen vatandaşların mağdur edilmemesi gerektiğini vurgulayarak yetkililere çağrıda bulundu.

Abone ol

Emekli Memur-Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen TV5 televizyonunda Ali Ekber Mete'nin sunumu ile yayımlanan 'Ekonomiden Yansıyanlar' programının konuğu oldu.

123 bin 638 lira kayıp yaşanacak

Mevcut emekli maaşının düşüklüğü nedeni ile zor durumda bırakılan emeklilerin problemlerinin masaya yatırıldığı programda Ali Küçükkösen 3600 ek göstergeden yararlanamayan vatandaşların emekli ikramiyesinde 123 bin 638 liralık bir kayıp yaşayacaklarını dile getirdi.

Küçükkösen'den çağrı

Küçükkösen konuşmasında " 3600 ek gösterge konusunda beklenti içerisinde olan kardeşlerimiz var. Yetkililere buradan sesleniyoruz; 3600 ek gösterge beklentisi olan kardeşlerimizin beklentilerine cevap verin." çağrısında bulundu.