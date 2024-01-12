Zonguldak'ta 7 kaçak ocak imha edildi

Zonguldak'ta jandarma ekipleri tarafından kaçak maden ocaklarına yönelik operasyon düzenlendi.Abone ol
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak maden ocaklarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Kilimli ilçesinde 7 kaçak maden ocağı tespit edildi. Madenlerde 3 adet vinç, 2 adet vagon, 105 metre demir ray, 8 bin 200 kilogram kömür ele geçirildi. Kömür ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerince imha edildi. Ocakların orman sınırları içerisinde yer almasından dolayı ele geçirilen eşyalar Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.