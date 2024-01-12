Akyaka'da kapalı bulunan 5 köy yolu açıldı

Akyaka’da etkili olan kar ve tipiden ulaşıma kapanan 5 köy yolu açıldı.

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Kars’ın Akyaka ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi Akyaka’ya bağlı Boyuntaş, Cebeci, İbiş, Kayadöven ve Süngüdresi köylerinin yolunu ulaşıma kapadı. Köy yollarının ulaşıma kapalı olduğu bilgisini alan Özel İdare karla mücadele ekipleri, 5 köyü yolunun açılması için çalışma başlattı.



Sabahın erken saatlerinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince başlatılan çalışmalarla Boyuntaş, Cebeci, İbiş, Kayadöven ve Süngüdresi köylerinin yolları ulaşıma yeniden açıldı. Ulaşıma açılan köy yolları vatandaşları da mağdur olmaktan kurtardı. İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarında kontrollerini sürdürdükleri, kar yığınlarının ise iş makineleri yol kenarına taşındığını öğrenildi.