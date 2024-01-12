BIST 7.927
DOLAR 30,09
EURO 32,96
ALTIN 1.979,24
HABER /  GÜNCEL

Biri işletmeciyi oyaladı diğeri çaldı

Biri işletmeciyi oyaladı diğeri çaldı

Arnavutköy’de bir marketin önündeki paletleri kamyonetle çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kamyonetten inen bir kişinin işletme sahibini oyalarken, diğerinin toplam değeri 5 bin TL olan 4 paleti çaldığı görüldü. İşletme sahibi polise giderek şikayetçi oldu.

Abone ol

Olay Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile marketin önüne yanaşan 2 kişiden biri markete girip alışveriş yaptı. Hırsız bu sırada işyeri sahibini de oyalamaya çalıştı. Bu sırada suç ortağı ise, dükkanın önünde bulunan 5 bin lira değerindeki 4 paleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, daha önce de aynı şekilde palet hırsızlığı yapıldığını iddia eden işletme sahibi polise giderek şikayetçi oldu.

“Biri gelip kasadakini oyalıyor diğeri de paletleri yüklüyor”
Market işletmecisi Sinan Turan, “Biz paletleri bu noktaya üst üste koymuştuk. Kamyon buraya yanaşıyor kendi malıymış gibi alıp götürüyor. Biz çok geç fark ettik firma sahibi gelip paletlerini sorunca fark ettik. Biri gelip kasadakini oyalıyor diğeri de paletleri yüklüyor. Paletlerle bize ürün gelmişti ürünleri boşalttıktan sonra buraya koymuştuk daha önce de birkaç defa hırsızlık oldu. Emniyete giderek şikayetçi oldum.” İfadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
90 milyondan fazla belge dijital ortamda hazırlandı!
90 milyondan fazla belge dijital ortamda hazırlandı!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor
Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor
Tarih değişti Erdoğan açıkladı: Pazar günü Ankara adayını duyuracağız
Tarih değişti Erdoğan açıkladı: Pazar günü Ankara adayını duyuracağız
CHP'nin Etimesgut adayı olmuştu! Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
CHP'nin Etimesgut adayı olmuştu! Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
Akyaka'da kapalı bulunan 5 köy yolu açıldı
Akyaka'da kapalı bulunan 5 köy yolu açıldı
Osmaniye'de yasaklı kuş satan iş yerine 41 bin 817 TL para cezası
Osmaniye'de yasaklı kuş satan iş yerine 41 bin 817 TL para cezası
3600 ek gösterge bekleyenler dikkat! 123 bin TL kaybınız var..
3600 ek gösterge bekleyenler dikkat! 123 bin TL kaybınız var..
Galatasaray-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Galatasaray-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
Simitçi esnaf ısınma problemlerinin çözülmesini istiyor
Simitçi esnaf ısınma problemlerinin çözülmesini istiyor
Sucukları benzinlikte yıkamıştı! Cezası belli oldu
Sucukları benzinlikte yıkamıştı! Cezası belli oldu
Zonguldak'ta 7 kaçak ocak imha edildi
Zonguldak'ta 7 kaçak ocak imha edildi