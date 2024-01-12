Biri işletmeciyi oyaladı diğeri çaldı

Arnavutköy’de bir marketin önündeki paletleri kamyonetle çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kamyonetten inen bir kişinin işletme sahibini oyalarken, diğerinin toplam değeri 5 bin TL olan 4 paleti çaldığı görüldü. İşletme sahibi polise giderek şikayetçi oldu.

Abone ol

Olay Arnavutköy Taşoluk Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet ile marketin önüne yanaşan 2 kişiden biri markete girip alışveriş yaptı. Hırsız bu sırada işyeri sahibini de oyalamaya çalıştı. Bu sırada suç ortağı ise, dükkanın önünde bulunan 5 bin lira değerindeki 4 paleti çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, daha önce de aynı şekilde palet hırsızlığı yapıldığını iddia eden işletme sahibi polise giderek şikayetçi oldu.



“Biri gelip kasadakini oyalıyor diğeri de paletleri yüklüyor”

Market işletmecisi Sinan Turan, “Biz paletleri bu noktaya üst üste koymuştuk. Kamyon buraya yanaşıyor kendi malıymış gibi alıp götürüyor. Biz çok geç fark ettik firma sahibi gelip paletlerini sorunca fark ettik. Biri gelip kasadakini oyalıyor diğeri de paletleri yüklüyor. Paletlerle bize ürün gelmişti ürünleri boşalttıktan sonra buraya koymuştuk daha önce de birkaç defa hırsızlık oldu. Emniyete giderek şikayetçi oldum.” İfadelerini kullandı.