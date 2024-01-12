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90 milyondan fazla belge dijital ortamda hazırlandı!

90 milyondan fazla belge dijital ortamda hazırlandı!

Kağıt tasarrufu ve bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla Türksat tarafından geliştirilen Belge Yönetim Sistemi'yle (Belgenet) 90 milyonun üzerinde belgenin dijital ortamda hazırlanması ve 450 ton kağıttan tasarruf edilmesi sağlandı.

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AA muhabirinin Türksat verilerinden yaptığı derlemeye göre, e-Devlet'e geçiş sürecinde, kamuda hızlı ve etkin iletişimin gerçekleştirilmesi, kurum ve kuruluşlardaki faaliyetlerin dijitalleşmesi için Türksat Bilişim tarafından Belgenet geliştirildi.

Birimlerin farklı evraklarını bir noktada toplayan Belgenet uygulamasıyla, paylaşım ve erişilebilirlik sağlanarak bilgi kirliliği önlendi. Sisteme geçen kamu kurumlarında tüm işlemler dijitalleşti, bürokratik işlemler hızlandı.

Kurum ve kuruluşların verimliliğini artıran Belgenet'le, belge yönetimi, mevzuat ve standartlara uygun şekilde, elektronik ortamda ve Türksat güvencesiyle yapılmaya başlandı.

22 bin ağacın kesilmesi engellendi

Belgenet'i kullanan kurum sayısı 106'ya ulaşırken, kullanıcı sayısı ise 600 bini geçti. Belgeleme süreçlerinin dijital ortamda yapılmasıyla kağıt tasarrufu da sağlandı. Sistemle, 90 milyonun üzerinde belge elektronik ortamda hazırlanırken, 450 ton kağıttan tasarruf edildi. Böylece, 22 bin ağacın kesilmesi engellendi. Belgenet'le yazıcı ve fax masraflarında da yüzde 60 tasarruf edildi.

Sistem sayesinde, Türkiye genelinde yıllık posta masrafından 1,5 milyon lira tasarruf sağlandı.

Belgenet'le, ses ve uyarı sistemleri de bulunması nedeniyle kamu kurumlarında engelli vatandaşların istihdam edilmesi de kolaylaştırıldı. Uygulama, bu yönüyle Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri'nde "En İyi Dijital Uygulama" ödülünü de aldı.

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