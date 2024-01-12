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37 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı

37 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan 37.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre, nitelikli yağma ve hırsızlık olmak üzere 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli E.Ç.(69), Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Eskicami Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 37.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi. Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceği belirtildi.

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