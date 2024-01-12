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Çeşme'de 2023'te 256 tekneye 1 milyon 452 bin lira ceza uygulandı

Çeşme'de 2023'te 256 tekneye 1 milyon 452 bin lira ceza uygulandı

Sahil Güvenlik ekipleri, İzmir'in Çeşme ilçesinde geçen yıl 256 tekneye 1 milyon 452 bin lira ceza uyguladı.

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Çeşme Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme bölgesi sorumluluk sahası içinde geçen yıl 1625 tekne kontrol edildi.

Tekne kontrollerinde 256 idari işlem uygulandı, 1 milyon 452 bin 178 lira idari para cezası kesildi. Denetim ve tekne kontrollerinde toplamda 7 bin 490 kişinin sorgusu yapıldı, 20 şüpheli yakalandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu akaryakıt kontrolü kapsamında da 622 kontrol gerçekleştirildi.

Çeşme sınırlarında 145 düzensiz göçmen olayında 4 bin 605 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 26 şüpheli gözaltına alındı.

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