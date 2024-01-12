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MHK, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişikliklere gitti VAR hakem sayısı arttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
MHK, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişikliklere gitti VAR hakem sayısı arttı

Trendyol Süper Lig'in ikinci devresi öncesi birtakım değişiklikler yaptı. Buna göre 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı, sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

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Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

Algoritma ile yapılan dijital atama her maça 3 hakem önerecek.

2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek.

Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek.

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