Fenerbahçe'de ikinci bomba transfer! Rade Krunic'in İstanbul'a geliş saati belli oldu

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geliyor.

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Fenerbahçe İtalyan stoper Bonucci transferinden sonra bu kez Milan'ın Boşnak yıldızı Krunic'i kadrosuna katıyor.

Krunic'i taşıyan uçak, 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na inecek.

Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona yakın.

Bosna Hersekli oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu İstanbul’a getiriyor. 30 yaşındaki futbolcu taşıyacak özel uçak, bugün Milano’dan havalanacak ve 15.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inecek.

Krunic’in, kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Bonserviste anlaştılar

Milan’ın 5 milyon Euro’ya inmesinin ardından yönetim, 4.5 milyon Euro’luk son teklifini iletmişti. Kırmızı-Siyahlılar’dan ‘Tamam’ yanıtı geldi. Fenerbahçe, Rade Krunic’in ardından İtalyan devi ile de anlaşma sağladı.

Dzeko devreye girdi

Milan CEO’su Giorgio Furlani, Sky’a yaptığı açıklamada, “Evet, kulüpler arasında anlaşma tamam. Rade’ye bundan sonrası için şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe’de büyük işler başarır” sözleriyle Sarı-Lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi.

Yılda 3.5 milyon euro

Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile 3.5 senelik sözleşmeye imza atacak. Krunic’in bonuslarla birlikte yılda 3.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş alacağı öne sürüldü. Edin Dzeko, aynı Bonucci’de olduğu gibi vatandaşı Krunic’in Fenerbahçe’yi seçmesinde de kilit rol oynadı. Fransız devi Lyon’un devreye girmesine rağmen başarılı orta saha oyuncusu tercihini Sarı-Lacivertliler’den yana kullandı.