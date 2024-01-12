Büyükelçilikten 'flört' uyarısı: 2 ayda 8 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da son iki ayda flört uygulaması kullandıktan sonra sekiz ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrası ABD Büyükelçiliği bir uyarı yayımladı. Uyarıda, ülkeye gelecek yabancı turistlerden 'flört uygulamalarını kullanırken ciddi anlamda ihtiyatlı olmaları' istendi.

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Kolombiya'da son iki ay içinde sekiz ABD vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından Güney Amerika ülkesi Kolombiya'ya gidecek kişilere seyahat uyarısı yapıldı. Başkent Bogotá'daki ABD Büyükelçiliği, söz konusu uyarıyı, Medellín'de flört uygulaması üzerinden ayarlanan randevularda yaşanan uyuşturucu verme ve hırsızlık olaylarının ardından ABD vatandaşlarının hayatını kaybetmesi sonrası yayımladı.

Gazete Duvar'ın The Guardian gazetesine dayandırdığı habere göre, uyarıda, ülkeye gelecek yabancı turistlerden 'flört uygulamalarını kullanırken ciddi anlamda ihtiyatlı olmaları' istendi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 10 Ocak Çarşamba günü yapılan güvenlik uyarısında, 2023'ün son iki ayında Medellín kentinde sekiz ABD vatandaşının yaşamını yitirdiği ve bu vakalardan çoğunun flört uygulamaları ile bağlantılı olduğu ifade edildi.

ABD'nin Bogotá Büyükelçiliği'nin aktardığı açıklamada, "Kolombiya'da pek çok ABD vatandaşına, Kolombiya'da randevuya çıktıkları kişiler tarafından uyuşturucu veriliyor, vatandaşlar bu kişiler tarafından hırsızlığa uğruyor hatta öldürülüyor" denildi.

Büyükelçilik, Tinder gibi uygulamalar üzerinde bar, otel ve restoran gibi yerlere çağrılan ABD vatandaşlarının ardından bu gibi durumlarla karşı karşıya kalabildiği uyarısını yaptı. Açıklamada, bu tür suçların çoğu zaman ihbar edilmediği, bunun sebebinin ise çoğu zaman mağdurların utanarak polise gitmemesi olduğu belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre, Kolombiya'da yabancı turistlere yönelik hırsızlık vakaları da bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 200 arttı.

Gazeteye konuşan güvenlik ve suç uzmanlarına göre, Kolombiya'daki yerel çeteler daha önce hırsızlık yaparken bir barın önünde taksi bekleyen sarhoş kişileri hedef alma gibi yollara giderken, artık bu tür flört uygulamaları üzerinden seçtikleri kişileri hedef alıyor.

Bogotá'da yaşayan suç ve güvenlik uzmanı Andrés Nieto, çetelerin önce bu yolla, hedef alacakları kişileri seçtiğini, ardından onları randevuya çağırdığını anlattı. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da bu bağlamda ülke vatandaşlarından 'ihtiyatlı olmaları ve faaliyetlerinde kişisel güvenlik uygulamalarına başvurmaları' istendi.