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Myanmar'da ateşkes! Ordu ve silahlı gruplar, Çin'in arabuluculuğunda ateşkese vardı!

Myanmar'da ateşkes! Ordu ve silahlı gruplar, Çin'in arabuluculuğunda ateşkese vardı!

Myanmar ordusunun, Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplardan oluşan "Üç Kardeşler İttifakı" ile Çin'in arabuluculuğunda ateşkese vardığı bildirildi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, ülkesinin güneybatı eyaleti Yünnan'ın merkezi Kunming kentindeki görüşmelerde tarafların ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu.

Mao, ordu ile silahlı grupların ateşkes anlaşmasını bilinçli şekilde uygulamalarını ve sorunları diyalog yoluyla çözmelerini umduklarını kaydetti.

Myanmar Askeri Hükümeti Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kunming'deki görüşmeler sonucu silahlı gruplarla anlaşmaya vardıklarını ve geçici ateşkes anlaşması üzerinde mutabık kaldıklarını belirtti.

Zaw, görüşmelere ve ateşkesin güçlendirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Myanmar basınındaki haberlerde de ordunun, Çin sınırına yakın Şan eyaletinin kuzeyindeki hava bombardımanlarını ve top atışlarını durdurmayı, Üç Kardeşler İttifakı'nın da saldırılarını durdurmayı kabul ettiği bildirildi.

Haberlerde ateşkesin Myanmar'ın diğer bölgelerindeki çatışmalar için geçerli olmayacağı kaydedildi.

Myanmar'da "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Şan eyaletinde Myanmar ordusuna silahlı saldırı başlatmıştı.

Çin, sınır komşusu olduğu Myanmar'ın Şan eyaletinde hükümet güçleri ile etnik silahlı gruplar arasındaki çatışmaların durdurulması için "tüm tarafları derhal ateşkes sağlamaya, gerilimin daha fazla artmasını önlemek üzere barışçı diyalog başlatmaya" çağırmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

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