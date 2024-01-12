"Hatıran Yeter" yeni teaser’ıyla kalplere dokundu

Berton Medya’nın yeni sinema filmi “Hatıran Yeter”in ikinci teaser’ı yayınlandı. Zehra ile Adem’in kalpleri ısıtan aşklarının nasıl başladığını anlatan teaser, Belçim Bilgin ve Burak Sevinç’in filmdeki başarılı oyunculuklarını da gözler önüne serdi. Nostalji rüzgârları estiren tanıtım, finaliyle büyük merak uyandırdı. Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan’ın da rol aldığı “Hatıran Yeter”, 16 Şubat’ta vizyona girecek.

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Ömer Faruk Yardımcı’nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “Hatıran Yeter” filmi için geri sayım başladı. Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Burak Sevinç ve Sümeyye Aydoğan’ın üstlendiği, Berton Medya imzalı film, büyük beğeni toplayan ilk teaser’ının ardından ikinci teaser’ıyla da büyük ses getirdi.

İlk görüşte aşk

“Hatıran Yeter”in ikinci teaser’ında Belçim Bilgin’in canlandırdığı Zehra karakteri ile Burak Sevinç’in oynadığı Adem karakterinin tanışma sahnelerine yer verildi. İlk görüşte birbirine sevdalanan iki gencin nostalji yüklü sahneleri, Belçim Bilgin ve Burak Sevinç’in etkileyici oyunculuklarıyla büyük beğeni topladı. Adem ve Zehra’nın oğulları Baha’nın hastalanmasıyla yaşadığı çaresizlik ise merak uyandırdı. Sosyal medyada gündem olan tanıtım filmi, hem beğeni hem de yorum yağmuruna tutuldu.

16 Şubat'ta vizyonda

Oyuncu kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Cığacı, Furkan Kalabalık, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı oyuncuların da yer aldığı, çekimleri Mudanya-Tirilye’de yapılan “Hatıran Yeter”, 16 Şubat 2024 tarihinde vizyona girecek. Film, yürek yakan bir aşk öyküsü ile kalpleri ısıtacak bir baba-kız hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.

Engel tanımayan sevda

“Hatıran Yeter”in konusu şöyle: Kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın Baha adında bir oğulları olur. Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarından çok daha zorlu ve yalnız bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan Leyla’yla tanışmasıyla değişir. İki genç birbirine âşık olur. Ancak mutluluklarının önüne büyük engeller çıkacak, Baha’nın bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmek için büyük mücadeleler vermesi gerekecektir...