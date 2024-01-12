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Antalya'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist ölü bulundu

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Antalya'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist ölü bulundu

ANTALYA'nın Kemer ilçesine tatile gelen ve çıktığı doğa yürüyüşünden dönmeyen Rus kadın bugün sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Dün Çalış Tepesi'nde yapılan aramada turiste ait cep telefonu bulununca, aramalar da bu bölgede yoğunlaştırılmıştı.

Antalya'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist ölü bulundu

Kemer ilçesi Kiriş Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otele, 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına çıktığı doğa yürüyüşünden dönmedi.

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Antalya'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist ölü bulundu

8 Ocak’ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda ortadan kayboldu. 

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Antalya'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist ölü bulundu

Rus turistin bir arkadaşı yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusunda bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgede jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmasına başlandı.

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Antalya'da doğa yürüyüşünde kaybolan Rus turist ölü bulundu

Önce cep telefonu bulundu ardından cesedine ulaşıldı

Larygina'nın doğa yürüyüşüne çıktığı Çalış Tepesi mevkiinde ekiplerin arama çalışmaları dün de devam etti. Yapılan aramalarda genç kadının cep telefonu bulundu.

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