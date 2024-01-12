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Husiler Yemen'i bombalayan ABD ve İngiltere'ye meydan okudu

Husiler Yemen'i bombalayan ABD ve İngiltere'ye meydan okudu

Yemen'deki Husiler, ülkeye yönelik "doğrudan saldırılara" yanıt olarak ABD ve İngiltere'nin tüm çıkarlarının kendi güçleri için "meşru hedefler" haline geldiğini açıkladı.

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Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu sabah ülkemizin maruz kaldığı hain Amerikan-İngiliz saldırısı, tüm uluslararası yasaları ihlal eden, yasa dışı ve gerekçesiz bir saldırıdır, uluslararası barış ve güvenliğe gerçek bir tehdittir." ifadelerine yer verildi.

Saldırının, "ABD'nin Yemen deniz kuvvetlerini hedef almasının, Gazze halkına yönelik Amerikan-İngiliz-Siyonist saldırısının ve Mart 2015'ten bu yana Yemen'e yönelik saldırıların bir uzantısı" olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yemen'e karşı doğrudan ve ilan edilen saldırılara yanıt olarak tüm Amerikan-İngiliz çıkarları, (Husilere bağlı) Yemen silahlı kuvvetleri için meşru hedefler haline geldi."

ABD ve İngiltere'nin yanı sıra "yalan iddialarla" onlarla ittifak kuranların Kızıldeniz ve Babu'l-Mendeb'deki varlığının kabul edilemez olduğu, bunun tüm yasaların ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada, bu durumun uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit olduğu, bu sorunla uygun bir şekilde mücadele etmeye çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Husilerin, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım savaşı durdurulana, abluka sona erdirilene, gıda, ilaç, yakıt ve her türlü imkan sağlanana kadar deniz operasyonlarına" devam edeceği aktarıldı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 mensubunun öldüğünü duyurmuştu.

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