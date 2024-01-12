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HABER /  POLİTİKA

Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik “Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız’ dedi.

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 Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı  Murat Kurum, İstanbul’da ilçe ziyaretlerine devam ediyor.  Kurum, Mısır Çarşısı ve Çiçek Pazarı ziyaretinde esnaf ve vatandaşı dinledi.

Kentsel dönüşüm ile ilgili gelen soruları Kurum, ’Olması gereken her yerde riskli binaların dönüşümünü sağlayacağız’ diyerek cevapladı.

Ziyarette Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da eşlik etti.

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