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Muş’ta aşılama ile buzağı ölümlerinin azaltılması hedefleniyor

Muş’ta aşılama ile buzağı ölümlerinin azaltılması hedefleniyor

Muş’ta buzağı ölümlerini önlemek için "Analar Aşılansın Buzağılar Yaşasın" aşılama projesi başlatıldı. Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Analar Aşılansın Buzağılar Yaşasın" projesinin ilk etabı merkeze bağlı Kıyık, Kepenek ve Suboyu köylerinde uygulandı. Proje ile gebe büyükbaş hayvanlara aşı yapılarak buzağı ölümlerinin minimize edilmesi hedefleniyor.

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Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, hayvancılığın gelişmesi için önemli bir yere sahip olduklarını belirterek, “Hayvan mevcudunun arttırılması, et ve süt ürünlerinin arttırılması, ayrıca işletmelerin ekonomik olarak karkas alabilmesi için özellikle de hayvancılıkta temel unsur oluşturan buzağı kayıplarının azaltılması, minimize edilmesi, kayıpların yüzde 15’lerden yüzde 5’in altına indirilmiş bulunmaktadır. Bizler de bu kadar öneme sahip olan bu buzağı kayıplarını minimize ederek hayvan varlığımızı arttırmayı hedefliyoruz. Hayvansal üretimin arttırılması için de kurum olarak ‘Analar Aşılansın Buzağılar Yaşasın’ projesiyle Kıyık, Kepenek ve Suboyu köylerimizde bin 300 gebe hayvanımızın aşılanması, doğacak buzağıların kayıplarına sebep olacak septisemi ve inatçı ishallerden kaynaklı buzağı kayıplarını önlemek için bu projeyi hayata geçirdik” dedi.
Gebe olan hayvanların son 2 ayında 3’er haftalık olacak şekilde 2 aşı yapacaklarını ifade eden Gün, bu projeyle 3 köyde bin 300 gebe hayvanın aşılanacağını söyledi. Gün, “Ayrıca doğduktan sonra bu buzağıların enfeksiyon hastalıklarına bağlı ölümleri azaltmak için göbek kordonlarının hijyenik bir şekilde kesilmesiyle kayıpların önlenmesini amaçlıyoruz. Bu projeyle 3 köyümüzde bin 300 gebe hayvanımız aşılanacak. Projeyle buzağı kayıplarının minimize edilecek. Bu proje ilimizde ilk defa uygulanacak” ifadelerini kullandı.
Muş İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral ise aşılama çalışmasıyla buzağı ölümlerinin azalacağını ve bu sayede hayvan varlığının arttırılarak ekonomiye katkı sağlanacağını belirterek, “Bir işletmede süt ve buzağı üretimi yoksa kar düşer. Eğer bir işletme düvesinden her yıl bir buzağı alamazsa masraflarını cebinden karşılayarak zarar eder. O yüzden buzağı ölümleri işletme ekonomisini önemli oranda etkilemektedir” dedi.
Kıyık Köyü Muhtarı Mustafa Sönmez de, projenin büyük bir amacı olduğunu ifade ederek, “Muş’ta ne yazık ki hayvan varlığımız geriye gidiyor. Buzağı kayıplarının önlenmesiyle hayvan varlığımızın artacağına inanıyorum. İlimizin kalkınması tarım ve hayvancılık olduğu için bunu başarmamız lazım. Köyümüzde 700 dolayında gebe büyükbaş hayvanımız aşılanacak” şeklinde konuştu.

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