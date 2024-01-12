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Cevdet Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması! En düşük aylık kaç lira olacak?

Cevdet Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması! En düşük aylık kaç lira olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yapılacak ek zamla ilgili konuştu. "En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz" diyen Yılmaz, Kabine'de Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yapılacak ek zamla ilgili açıklama yaptı. "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız" diyen Yılmaz şöyle devam etti:

"Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz."

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