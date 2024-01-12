Cevdet Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması! En düşük aylık kaç lira olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yapılacak ek zamla ilgili konuştu. "En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz" diyen Yılmaz, Kabine'de Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yapılacak ek zamla ilgili açıklama yaptı. "SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız" diyen Yılmaz şöyle devam etti:

"Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz."