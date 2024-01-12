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Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu

Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu

Gölcük Tabiat Parkı’nda hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle göl yüzeyi tamamen buz tuttu.

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Bolu'da geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı sebebiyle Gölcük Tabiat Parkı’nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. "Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük'te hava sıcaklığının günlerdir sıfırın altında seyretmesinden dolayı göl yüzeyi buz tuttu. Etrafı ormanlarla çevrili olan tabiat parkının oluşturduğu manzara görenleri mest etti.
Trabzon'dan Bolu'ya gelen Can Alemdar, "Gölcük her zamanki gibi güzelliğinden ödün vermiyor. Daha önce bir kere gelmiştim. O da yaz sezonuna denk gelmişti. Dünyada böyle bir güzelliğin olduğunu ilk defa görüyorum diyebilirim" dedi.

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