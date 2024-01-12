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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kalyon Stadı'nda konuk edeceği Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, yaşadığı rahatsızlığın ardından bir süre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde saat 14.00'de bir antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman ısınma ve orta-şut çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.
Gaziantep ekibi, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Cumartesi günü gerçekleştireceği son antrenmanla tamamlayarak, 14 Ocak Pazar akşamı oynanacak maç için kampa girecek.

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