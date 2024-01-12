CHP'den 'emekli' çağrısı: Yasal düzenleme yapılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe emekli aylıklarının belirlenmesi için yasal düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. Karatepe "Düzenleme yapılmazsa sadece 2023 yılının son 6 ayında ortaya çıkan yüzde 37,6'lık artış Bağkur ve SSK emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak. Buradan ortaya çıkacak ücretin yetersiz olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı ve emekli aylıklarının asgari ücrete endekslenmesi önerisinde bulundu.

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Geçen yıl SGK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük maaş seyyanen zamla 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Emeklilerin kök maaşları ise halen 5 bin 500 lira. Şayet yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa bu kapsama giren yaklaşık 6 milyon emekli yüzde 37,5'lik enflasyon farkına rağmen 7 bin 500 lira almayı sürdürecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, paylaştığı video mesajda, ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen emeklilerin maaş zammına yönelik bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Karatepe, hükümetin emekliler için adım atmadığını belirterek "Eğer bir düzenleme yapılmazsa sadece 2023 yılının son 6 ayında ortaya çıkan yüzde 37,6'lık zam Bağkur ve SSK emeklilerinin aylıklarına yansıtılacak. Buradan ortaya çıkacak ücretin yetersiz olacağını biliyoruz." değerlendirmesi yaptı.

Karatepe, yapılacak zammın kök aylığa yansıtılacağı için 7 bin 500 liranın altında maaş alan emeklilerin aylığında belirgin bir farklılığa yol açmayacağını söyledi.

Emeklilerin aylığı ile ilgili yasal bir düzenleme yapılarak asgari ücrete endekslenmesi önerisinde bulunan Karatepe ya da yüzde 90 gibi bir oran tespit edilebileceğini ifade ederek "Hayatın çok pahalı olduğu bu dönemde emeklilerin karşı karşıya kaldığı mağduriyet bir an önce ortadan kaldırılmalı" dedi.