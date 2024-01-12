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IMF'den Pakistan'a müjde! 700 milyon dolar serbest bırakılacak

IMF'den Pakistan'a müjde! 700 milyon dolar serbest bırakılacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'a yönelik Temmuz 2023’te onaylanan 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon doların serbest bırakılmasını onayladı.

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Ülke basınındaki haberlere göre, geçen sene temmuzda onaylanan kurtarma paketinin ardından Pakistan’ın IMF kriterlerine uyup uymadığına yönelik ilk değerlendirme süreci IMF yetkilileri tarafından tamamlandı.

İlk değerlendirmenin onaylanmasının ardından, 3 milyar dolarlık kurtarma paketinden 700 milyon dolar serbest bırakıldı.

IMF'nin şu ana kadar söz konusu kurtarma paketinden Pakistan'a toplam 1,9 milyar dolar serbest bırakmış oldu.

Uluslararası Para Fonu, 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasının ardından Pakistan Merkez Bankasına 1,2 milyar dolarlık ilk krediyi 13 Temmuz 2023'te yatırmıştı.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını 12 Temmuz 2023'te onaylamıştı.

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