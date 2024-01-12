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Ceza kesileceğini öğrenince otomobilini ateşe verdi

Ceza kesileceğini öğrenince otomobilini ateşe verdi

Sivas’ta bir sürücü, aracına ceza yazılacağını öğrenince araca benzin dökerek ateşe verdi. Araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Şarkışla ilçesinde önceki gün H.P. isimli sürücü, 42 R 1449 plakalı otomobille ilerlerken polis çevirmesinde durdu. Aracın muayenesi ve sigortası olmadığı için polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanacağını öğrenen sürücü, bagajdaki benzini alıp aracın üzerine dökerek ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Sürücü H.P. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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