Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics) en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası, 21 Nisan'da Antalya EXPO 2016 alanında hazırlanan pistte düzenlenecek.

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Kepez ilçesindeki Modern Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'na "100 Gün Kaldı" lansmanında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentin olimpiyatlara en yüksek kotayı veren önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Olimpiyat yılında olduklarını hatırlatan Şahin, şampiyonanın kentin tanıtımı açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kentin bu organizasyona hazır olduğunu dile getiren Şahin, "Antalya'yı spor organizasyonlarıyla da tanıtmak istiyoruz. Şehrimize yakışan güzel bir etkinlik olacak." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, şampiyonanın bugüne kadar Türkiye'de olimpiyat kotası dağıtan en büyük organizasyon olduğuna dikkati çekti.

Paris Olimpiyatları'nda yarışacak 25 takımdan 22'sinin Antalya'da belli olacağını aktaran Çintimar, "Bu takımlardan inşallah iki takımı da bizim çocuklarımız alacak ve olimpiyata buradan gitmeyi garantileyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını belirterek, şampiyonaya katılacak sporculara başarılar diledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Atletizm Federasyonu Asbaşkanı ve Dünya Atletizm Takımlar Yürüyüş Şampiyonası üst düzey yöneticisi Arif Alpkılıç ile sporcular katıldı.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek organizasyonda büyükler kadın ve erkek 20 kilometre, 20 yaş altı kadın ve erkek 10 kilometre yürüyüş yarışlarının yanı sıra Olimpiyat Oyunları programına ilk kez Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dahil edilecek maraton karışık bayrak yürüyüş yarışması da düzenlenecek.