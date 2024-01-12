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Yozgat'ta canlı hayvan pazarları şap riski nedeniyle kapatıldı!

Yozgat'ta canlı hayvan pazarları şap riski nedeniyle kapatıldı!

Yozgat'ta canlı hayvan pazarlarının, şap hastalığı riskine karşı geçici kapatıldığı bildirildi.

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Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde ve çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi gösterdiği belirtildi.

Hastalığın kaynağının hayvan pazarlarından alınan hayvanlar olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl genelindeki tüm hayvan pazarlarının 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verilmiştir. Karantina uygulanan belde ve köylerde hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuştur. Bu köylerdeki hayvan sahiplerinin karantina bitimine kadar hayvan alıp satmamaları büyük önem arz etmektedir."

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