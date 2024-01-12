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Hain saldırının ardından İYİ Parti yerel seçim kampını iptal etti! Akşener'in talimatı...

Hain saldırının ardından İYİ Parti yerel seçim kampını iptal etti! Akşener'in talimatı...

Bu hafta sonu yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantıları yapacak olan İyi Parti, şehit haberleri üzerine kampı ve toplantılarını iptal ettiğini duyurdu. İYİ Parti açıklamasında, "Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir" denildi.

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İyi Parti, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden şehit haberleri gelmesi üzerine hafta sonu yapacağı kamp ve toplantıları, Genel Başkan Akşener'in kararı doğrultusunda iptal ettiğini duyurdu. İyi Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.

Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Ruhları şad olsun!"

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