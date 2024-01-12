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Rusya'dan İngiltere'ye asker konuşlandırma uyarısı: Savaş ilanı olur!

Rusya'dan İngiltere'ye asker konuşlandırma uyarısı: Savaş ilanı olur!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri birlik gönderme niyetini, Rusya'ya karşı bir savaş ilanı olarak değerlendirdi.

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Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiltere’nin Ukrayna ile güvenlik alanında anlaşma imzalamasına tepki gösterdi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın Ukrayna ile anlaşma imzalamak için Kiev’e geldiğini ifade eden Medvedev, Ukrayna'nın Rusya’nın güneyindeki Belgorod şehrine Batılı ülkelerin verdiği misket bombalarıyla saldırdığını bildirdi.

İngiliz heyetinin Kiev’deyken misket bombalarına maruz kalması halinde Batının buna nasıl tepki vereceği sorusunu soran Medvedev, "Bir şey daha: Umarım ebedi düşmanlarımız kibirli İngilizler, resmi askeri birliklerini Ukrayna’ya konuşlandırmanın ülkemize savaş ilanı anlamına geleceğini anlarlar." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile İngiltere arasındaki güvenlik anlaşması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kiev'de iki ülke arasında güvenlik alanında anlaşma imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisine göre anlaşmada, Ukrayna'ya uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü koruma ve yeniden tesis etme, ekonomisini yeniden inşa etme, vatandaşlarını korumak için kapsamlı yardım sağlama, Rusya'nın herhangi bir askeri tırmanışını veya yeni saldırganlığını önleme ve aktif bir şekilde caydırma ve karşı koyma, Ukrayna'nın reform planlarını ve NATO uyumluluğunu desteklemek suretiyle Ukrayna'nın gelecekte Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini desteklemenin Kiev'e verilen güvenlik taahhütlerinin ana bileşenleri olduğu aktarıldı.

Ukrayna'ya 2,5 milyar sterlinlik destek

Anlaşmaya göre, Ukrayna'ya 2024'te 2,5 milyar sterlin daha destek verilecek, Ukrayna'nın deniz filosunun gelişimine katkı sağlanacak. Bu anlaşmanın yürürlükte olduğu 10 yıl boyunca Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edilecek.

Söz konusu anlaşma, Ukrayna ile İngiltere arasında siber güvenlik, enformasyon güvenliği, bilgi propagandası ile mücadele, organize suçlarla mücadele, siyasi ve diğer alanlarda işbirliğinin yapılmasını öngörüyor.

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