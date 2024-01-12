Ali Yerlikaya: Bu hainlere hesabını tek tek soracağız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen 5 askerimiz ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin Başı Sağ Olsun

Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak❗️

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız.

Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız❗️