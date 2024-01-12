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CHP MYK şehitler için olağanüstü toplanıyor! Tüm şehirlerdeki etkinlikler de iptal

CHP MYK şehitler için olağanüstü toplanıyor! Tüm şehirlerdeki etkinlikler de iptal

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın (13 Ocak) Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya dönme kararı aldı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri üzerine yarın (13 Ocak) CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik" diyen Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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