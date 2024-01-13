Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız! Siyasilerden tepki yağıyor...

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerle girdikleri çatışmada 6 askerin şehit olması, ikisi ağır 7 askerin de yaralanması nedeniyle siyasilerden tepki üstüne tepk i geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız!" dedi.

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22 ve 23 Aralık'ta 12 askerin şehit olduğu Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden bu akşam yine şehit haberleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığını duyurdu. Ardından bir acı haber daha geldi ve şehit sayısı 6'ya yükseldi. Siyasilerden hain saldırıya tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları...

Hain saldırıya siyasilerden tepkiler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Milletimizin Başı Sağ Olsun ... Pençe Kilit Harekat Bölgesinde Şehit Olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Şehit Ailelerimize, Kahraman Ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor. Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde askeri üssümüze sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinden gelen haberler yüreğimizi yaktı. Devam eden operasyonlar sırasında şehitlerimizin olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendim. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı dilerim. Yaralı askerimize de acil şifalar temenni ederim.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Vatan size minnettar... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaralı askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Irak'ta üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Hain terör örgütü ve onun destekçilerine lanet olsun! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Pençe-Kilit harekât bölgesinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Başımız sağ olsun. Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Teröre Lanet Olsun Pençe Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, sevenleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı…Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!