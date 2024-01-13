Fatih Portakal 6 şehidin ardından yazdı! 'Saldırıyı PKK yaptı'ya beni kimse inandıramaz

Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerin sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 6 asker şehit oldu, ikisi ağır 7 asker de yaralandı. Acı haberin ardından gazeteci Fatih Portakal, son dönemde yaşanan bazı olayları hatırlatıp "Bunlar tesadüf olabilir mi?" diye sordu. İşte Fatih Portakal'ın 'tesadüf olabilir mi" diye sıraladığı o gelişmeler...

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22 ve 23 Aralık'ta 12 askerin şehit olduğu Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden bu akşam yine şehit haberleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığını duyurdu. Ardından bir acı haber daha geldi ve şehit sayısı 6'ya yükseldi. Acı haberin ardından Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı'nı etiketleyip "Bunlar tesadüf olabilir mi" diye sordu. İşte Fatih Portakal'ın hatırlattığı o gelişmeler ve paylaşımı...

Bunlar tesadüf olabilir mi?

-İsrail-Türkiye Aralık başında gerildi. Karşılıklı tehditler vardı. Aralık ortası 12 şehit verildi.

- Ülkede 10 gün önce MOSSAD operasyonu düzenlendi. Güçleri kırıldı.

- Geçen ctesi ABD Dışişleri bakanı Türkiye’ye geldi. İsveç için “yeşil ışık yakın” dedi. Döndü gitti. Perde arkasını bilmiyoruz. Belki de gerginlik yaşandı.

- 48 saat önce Erdoğan MİT’te konuştu: “MOSSAD’a çok net cevap verildi. Dur bakalım bu ilk adım” dedi.

- Yine bugün taraflar arasında açıklamalar vardı. Erdoğan konuştu, İsrail Dışişleri bakanı “savunma” diyerek ne demek istedi?

'PKK yaptı'ya beni kimse inandıramaz

- Ve terör örgütünden yine saldırı geldi. Yine şehitler var. Allah rahmet eylesin. . Bu kadar tesadüf olamaz. Bu saldırıları, “PKK kendi yapıyor” söylemini bana kimse inandıramaz.

- Dış politikada yaşananların yansımasını yaşıyoruz. ABD ve İsrail’in PKK üzerinden ‘VEKALETEN’ sürdürdükleri bir durum gibi geliyor. Mesaj net! Türkiye’ye deniyor ki; “tehdit etme, İsveç’in önünü aç”.

- MOSSAD ve CIA bu işin neresinde?

- Peki, Türkiye her türlü terör saldırısına açık olduğu görülen ülke dışındaki üs bölgeleri için ne düşünüyor?

- Sınır ötesinde görev yapan askerimizin can güvenliği tam anlamıyla sağlanabiliyor mu?

- Ülke güvenliği nereden başlamalı?

- MOSSAD ve CIA bu işin neresinde?

- İktidar tepkisiz bir şekilde izlemeye devam mı edecek?

- Türkiye’nin yaptırımları yok mu?

- Belli ki bundan sonra da böyle olayların yaşanması çok mümkün. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

- Kendim ve kamu adına bu soruları soruyorum. Yanıtlarını alamayacağımı biliyorum. Yine de soruyorum.